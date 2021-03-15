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15 мар 2021

Opel Manta превратят в электрокар

Opel Manta превратят в электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Да, мы можем с уверенностью говорить, что мода на электрические конверсии культовых старинных автомобилей набрала полную силу. Теперь в игру вступает Opel.

У каждой марки есть культовые модели. Такая присутствует и у Opel. Речь идет о купе Manta, которое было крайне популярным в семидесятых годах прошлого века. Компания уже выпустила небольшой видеоролик, посвященный этому автомобилю. Судя по нему, новинка будет во многом повторять свой исторический аналог, хотя никуда и не денется современная стилистика бренда Opel Vizor.

Технические характеристики надежно укрыты секретами. Производитель лишь заявляет, что автомобиль будет иметь заднеприводную компоновку. Негусто, согласны, однако, через несколько месяцев должен произойти еще один анонс, в котором нам раскроют некоторые детали.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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