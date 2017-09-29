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29 сен 2017

Opel может остаться без собственных двигателей

Opel может остаться без собственных двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Больше всего противились продаже концерном General Motors компании Opel французскому концерну PSA профсоюзы немецкого автопроизводителя. Они вполне обоснованно опасались за рабочие места, которые новый хозяин в рамках оптимизации мог и сократить. Но вроде бы французы дали твердые гарантии сохранения рабочих мест, потому сделку и удалось закрыть довольно оперативно.

Однако сейчас в PSA раздумывают над тем, чтобы заменить моторы Opel двигателями собственной разработки. Причем, косвенно это подтвердил один из топ-менеджеров PSA Жиль Ле Борнн, который сказал, что для моделей Opel начнут использовать платформы и двигатели PSA, но это «не произойдет в одночасье, а займет несколько лет».

При этом на уточняющий вопрос про двигатели, он ответил, что силовые установки Opel останутся, только если будет достигнуто «существенное повышение эффективности». Собственно, стремление PSA отказаться от двигателей разработки Opel объяснимо: французы не хотят платить концерну General Motors лицензионные отчисления.

Решение об отказе от двигателей может привести к ликвидации центра разработок Opel в Рюссельхайме, где работает 800 человек и затронуть порядка 3000 инженеров, которые работают над совместными с General Motors проектами.

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При написании новости использовалась информация:
Automobilwoche

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