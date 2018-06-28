Концерн PSA, который в прошлом году приобрел Opel, постепенно разбирается с делами немецкой компании.

Украинское отделение PSA в рамках общекорпоративного плана Pace! взяло под свой контроль продажи автомобилей Opel в этой стране. До этого несколько лет дилеры Opel были предоставлены сами себе, а автомобили получали через венгерскую «дочку» концерна General Motors.

В планах у нового импортера: поиск новых дилеров и вывод на рынок последних моделей Opel. Впрочем, на Украине продажи Opel исчезающе малы: в прошлом году 11 дилеров сумели продать чуть более 400 автомобилей. Даже на фоне емкости рынка в 90 тыс. автомобилей такие показатели выглядят довольно блекло.

На очереди Россия? В PSA отвечают прямо: возвращение Opel на российский рынок возможно только при гарантиях рентабельности бизнеса. Этого, естественно, без местной сборки не достичь. Впрочем, в распоряжении французов есть калужский завод ПСМА Рус. В российском офисе PSA говорят, что сейчас просчитывают экономические риски возобновления продаж Opel в нашей стране. И если это и произойдет, то не раньше 2020 года.