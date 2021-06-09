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9 июн 2021

Opel обновил кроссовер Grandland

Opel обновил кроссовер Grandland
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль лишился приставки «Х» в названии, но обзавелся новой внешностью и опциями, которые в принципе являются редкостью для машин массового сегмента

С них и начнем.  Речь идет про систему ночного видения, которая умеет распознавать пешеходов и животных в полной темноте на расстоянии до ста метров.  Что касается дизайна, то новинку оснастили оптикой с новой графикой и капотом в стиле новеньких Mokka и Crossland.  В салоне появилась цифровая приборная панель.

Технические характеристики кроссовера пока не раскрываются. В компании лишь отметили, что рестайлинговый Grandland предложат с различными гибридными установками. По предварительным данным, мощность одной из таких установок составит триста лошадиных сил.

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