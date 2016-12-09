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9 дек 2016

Opel опроверг информацию о возвращении на российский рынок

Opel опроверг информацию о возвращении на российский рынок
Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания Opel, которая покинула российский рынок еще в марте прошлого года, опровергла появившиеся в СМИ слухи о возвращении бренда в нашу страну.

Сегодня многие российские СМИ опубликовали информацию о том, что немецкий автопроизводитель, входящий в состав американского концерна General Motors (GM), спустя почти полтора года планирует свое возвращение на российский рынок. Предполагалось, что Opel возобновит продажи своих автомобилей на территории РФ не позже 2019 года.

Однако в самой компании опровергли эту информацию. «В марте 2015 г. мы решили изменить нашу бизнес-модель в России из-за тяжелой экономической ситуации и как следствие падения спроса на новые автомобили. Мы остановили производство машин на предприятии в Санкт-Петербурге. Кроме этого, General Motors прекратил продажи автомобилей Opel и большинства моделей Chevrolet на российском рынке. С тех пор мы сосредоточились на премиальном сегменте. В настоящее время мы не собираемся менять свое решение», - заявил официальный представитель европейского подразделения Opel  Михаэль Гентгенс.

Напомним, что ранее, в сентябре этого года, появилась информация о том, что General Motors планирует расконсервировать собственное предприятие в Санкт-Петербурге и начать серийное производство автомобилей. Впрочем, впоследствии эта информация также была опровергнута.

По словам официального представителя GM в России Сергея Лепнухова, на данный момент производственный комплекс в Санкт-Петербурге является собственностью General Motors и с марта 2015 года он находится в законсервированном состоянии. Пока что никаких изменений в этой ситуации не предвидится, завод в ближайшее время не будет расконсервирован и никаких планов относительно возобновления производства у концерна пока нет.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, Autonews, Cars.ru

Комментарии к новости

  • Евгений Дедиков
    Евгений Дедиков

    Да кому нужны эти дрова не собираются они возвращаться в Россию
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