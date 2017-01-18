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18 янв 2017

Opel отправил в отставку минивэн Meriva

Opel отправил в отставку минивэн Meriva
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Opel представила совершенно новый компактный кроссовер Crossland X.

Спустя четырнадцать лет после самой первой презентации минивэна Meriva, руководство немецкого автопроизводителя приняло решение заменить эту модель на что-то более современное. И этим «чем-то» стал новый компактный представитель SUV-сегмента под названием Crossland X. Первая публичная премьера новинки назначена на март текущего года, однако основные подробности известны уже сейчас.

В основу новинки легла модульная платформа французского альянса PSA Peugeot Citroen – EMP2 – аналогичная сейчас используется в конструкции Peugeot 2008. Габаритные размеры автомобиля составляют: 4 212 мм в длину, 1 765 мм в ширину и 1 590 мм в высоту. Объем багажного отделения варьеруется от конфигурации салона – по умолчанию в багажник помещается до 410 литров груза, а если подвинуть задний ряд кресел на 150 мм вперед, то полезный объем вырастет до 520 литров. Кроме того, их можно просто сложить и тогда в Crossland X можно будет загрузить до 1 255 литров.

К сожалению, подробной информации о моторной гамме автопроизводитель пока не предоставил, однако уже известно, что в нее войдут бензиновые 1,2-литровые моторы из семейства PureTech с отдачей от 82 л.с. до 130 л.с., а также дизельные 1,6-литровые силовые агрегаты мощностью до 120 л.с.. В зависимости от комплектации, они будут поставляться с механическими и автоматическими КПП.

В список стандартного оборудования входит: система предотвращения фронтальных столкновений, система мониторинга «слепых» зон, система распознавания дорожных знаков, система контроля полосы движения, панорамная крыша, камера заднего вида, а также мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем.

Серийное производство автомобиля будет налажено на предприятии General Motors в городе Сарагос, где ранее собирали минивэн Мерива. Как уже было сказано, официальная презентация новинки состоится в марте этого года в рамках Международного автосалона в Женеве.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, Авторевю, Мотор

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