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24 авг 2018

Opel показал концепт нового кроссовера

Opel показал концепт нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Чуть больше года назад немецкий Opel перешел под крыло французского концерна PSA. Отметить первую годовщину в компании решили концептом GT X Experimental, заодно продемонстрировав новое стилистическое направление

Главным элементом в облике концепта и будущих серийных моделей стал «компас». Ребро по по центру капота визуально объединено с выштамповкой в переднем бампере. Они, по задумке дизайнеров Opel, указывают на север и юг, а запад и восток — светодиодные стреловидные дневные ходовые огни.

Радиаторная решетка на концепте с помощью затемненной плексиглазовой вставки объединяет логотип, фары и радиаторную решетку. Такое решение получило название Vizor.

Салон концепта решен в минималистком стиле. На передней панели перед водителем есть лишь широкоформатный экран, который заменяет приборную панель. На серийных моделях он будет объединен с экраном информационно-развлекательной системы под единым стеклом. В Opel это называют Pure Panel. По словам шеф-дизайнера компании Марка Адамса, перед его командой стояла задача избавиться от сложных стилистических решений и вывести на передний план «чистые» линии.

Сам концепт представляет собой компактный кроссовер длиной 4063 мм с распашными дверьми. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой с блоком батарей емкостью 50 киловатт-часов. Мощность электромотора и динамические характеристики будут раскрыты в начале сентября на автосалоне в Париже.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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