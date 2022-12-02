Буквально на днях компания завершила свой фирменный дизайнерский конкурс, в котором приняли участие сотни студентов. Задача у испытуемых проста - создать уникальные проект на базе городского микрокара Rocks-e

Победителем стал некий Лукас Венцхёфер из университета дизайна в Пфорцхайме, придумавший экстремальный Rocks e-xtreme. От обычного автомобиля разработка дизайнера отличается расширенной колеёй, новыми колёсами с внедорожной резиной и наружным каркасом безопасности. По плану машина должна получить доработанную подвеску и громадное антикрыло.

Занятно, но в качестве приза инженеры Opel воссоздадут дизайнерский макет в виде ходового прототипа, который построят в единственном экземпляре.