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13 июл 2018

Opel представил новое стилистическое направление

Opel представил новое стилистическое направление
Автор фото: фирма-производитель

Дизайн нынешнего модельного ряда Opel создан под руководством концерна General Motors. Новые владельцы из французского PSA хотят избавиться от американского наследия

Пока компания Opel показала пару новых стилистических решений, которые будут применяться на всех будущих моделях. По словам представителей компании, новый язык дизайнеров будет использовать концепцию «чистоты и выразительности». Разработан новый стиль в центре дизайна Opel в Рюссельхайме.

Все будущие модели получат новое решение передней части, в котором радиаторная решетка объединена с головной оптикой. Такой дизайн получил название Vizor и первым его получит Opel Corsa нового поколения.

Кроме того, Opel показал новую полностью стеклянную приборную панель, объединенную с экраном информационно-развлекательной системы, она получила название Pure Panel. По словам шеф-дизайнера компании Марка Адамса, перед его командой стояла задача избавиться от сложных стилистических решений и вывести на передний план «чистые» линии.

Opel

Напомним, что концерн PSA приобрел Opel и принадлежащий ему Vauxhall в прошлом году. С 2015 года немецкая марка отсутствует на нашем рынке. В PSA говорят, что рассматривают возможность возвращения Opel в Россию, но конкретные сроки не называют.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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