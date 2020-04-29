Opel представил свой первый коммерческий электромобиль

Следуя стратегии PACE!, взятой на вооружение после перехода под крыло PSA Group, Opel продолжает электрифицировать свой модельный ряд. Сегодня компания представила первый коммерческий автомобиль без ДВС

Подобно топливным Vivaro, Vivaro-e построен на французской модульной платформe EMP2. При этом оснащается он электромотором на 136 л.с. и 260 Нм – таким же, как у хетчбэка Corsa-e. Он позволяет развить максимальные 130 км/ч. Видимо, от легкового электрокара фургону досталась и батарея на 50 киловатт-часов, которой в данном случае хватает на 230 километров пути по циклу WLTP. Также предусмотрен блок аккумуляторов емкостью в 75 киловатт-часов, увеличивающий дальность пробега на 100 километров.

В Opel особенно отмечают, что в плане полезной нагрузки электрический Vivaro лишь немного уступает дизельному (1275 кг против 1405 кг). Семейство легких коммерческих электромобилей включает несколько модификаций длиной в 4,6, 4,95 и 5,3 метра.