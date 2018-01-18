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18 янв 2018

Opel пропустит автосалон в Женеве

Opel пропустит автосалон в Женеве
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel, впервые в своей современной истории, пропустит мартовский автосалон в Женеве. Такое решение принято ее новым собственником, французским концерном PSA.

В PSA говорят, что все обновления и новые модели Opel показал в прошлом году, а участвовать в выставке только ради самого участия не имеет смысла. Тем более в нынешних условиях, когда перед Opel поставлена задача значительно сократить издержки и выйти на уровень рентабельности.

Марка Opel была представлена на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, который, в свою очередь, пропустили Peugeot и DS, также входящие в состав концерна PSA.

Напомним, что концерн PSA приобрел контроль над Opel и его британской «дочкой» Vauxhall в августе прошлого года, выкупив его у концерна General Motors за 2,2 миллиарда евро. Позднее французы потребовали вернуть часть денег, так как считают, что GM их обманул. Представители американского концерна заявили, что нынешние силовые агрегаты Opel можно будет довести до перспективных экологических требований, но это оказалось невозможно.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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