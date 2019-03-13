Opel раскрывает карты

Продажи автомобилей Opel в России будут возобновлены до конца 2019 года. Большая часть моделей будет собираться в Калуге, однако, некоторые автомобили будут импортироваться из Европы

Что касается модельного ряда, то в первую очередь марка сосредоточится на кроссоверах и коммерческих моделях, построенных на платформе PSA. Первыми у российских дилеров появятся кроссоверы Crossland X и Grandland X, а также коммерческий фургон Combo. Позже в России могут появиться хэтчбек Corsa, компактвэн Zafira Life и минивэн Vivaro.

Глава группы PSA Карлос Таварес заявил: «Наша основная задача сейчас — это воссоздание дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной. Именно этим мы и занимаемся сейчас — заново отстраиваем дилерскую сеть и выбираем партнеров из самых лучших дилеров. Они очень заинтересованы нашим предложением, потому что понимают, что очень скоро смогут начать получать прибыль». Топ-менеджер не обошел вниманием и вопрос сервисного обслуживания, заявив, что сервисным центрам будет чем заняться, так как уже сейчас в России обслуживается около 500 тыс. автомобилей Opel.