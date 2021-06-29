Автомобильный портал Motorpage
29 июн 2021

Opel рассказал о новой Astra

Opel рассказал о новой Astra

Немецкая марка начала финальные тесты новой Astra, премьера которой состоится летом 2021 года.

Надо сказать, что инженеры серьезно «заморочились» над созданием данного автомобиля. Так, например, основные проверки электронных систем и динамики проводились при отрицательных температурах в прекрасной Лапландии. После северов машину направили в Германию, где на гоночных треках производилась доводка шасси и тормозной системы. Удивительно, но автомобиль даже забросили на бездорожье, правда, для чего это было необходимо - эта информация не разглашается.

Зато известно, что в основу новенькой «Астры» ляжет модульное шасси EMP2, которое уже использовано в новых машинах компаний Peugeot и Citroen. Эта платформа подразумевает применение как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и электрифицированных силовых установок. Правда наши зарубежные коллеги заявляют, что моторная гамма будет состоять лишь из гибридов, да чистых «зеленых» версий.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Opel Grandland

Opel обновил кроссовер Grandland

09 июня 2021

Opel возродил легендарную Manta

19 мая 2021
Opel Crossland (2021)

В Россию приехал новый Opel Crossland

06 апреля 2021

В Россию приехал Opel Combo Life

01 апреля 2021

Opel Manta превратят в электрокар

15 марта 2021

В Opel представили конкурента Volkswagen California

03 марта 2021

 Новости Opel

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S90 - volvo s90 (2020) исторический протеже Тест драйв
28 июня 2021

Volvo S90
"Исторический протеже"
KIA Picanto - kia picanto (2021) физика и лирика
Тест драйв
24 июня 2021

KIA Picanto
"Физика и лирика"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр
Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 3 7