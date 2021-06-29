Opel рассказал о новой Astra

Немецкая марка начала финальные тесты новой Astra, премьера которой состоится летом 2021 года.

Надо сказать, что инженеры серьезно «заморочились» над созданием данного автомобиля. Так, например, основные проверки электронных систем и динамики проводились при отрицательных температурах в прекрасной Лапландии. После северов машину направили в Германию, где на гоночных треках производилась доводка шасси и тормозной системы. Удивительно, но автомобиль даже забросили на бездорожье, правда, для чего это было необходимо - эта информация не разглашается.

Зато известно, что в основу новенькой «Астры» ляжет модульное шасси EMP2, которое уже использовано в новых машинах компаний Peugeot и Citroen. Эта платформа подразумевает применение как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и электрифицированных силовых установок. Правда наши зарубежные коллеги заявляют, что моторная гамма будет состоять лишь из гибридов, да чистых «зеленых» версий.