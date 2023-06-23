Opel Rocks-e превратился во внедорожник

Компания Opel представила экстремальный концепт e-Xtreme на базе квадрицикла Rocks-e. Каким путем скромный городской электрокар превратили в покорителя пересеченной местности

Главная модернизация – установка новой длинноходной подвески. Таким образом автомобиль стал похож на багги. Этому ощущению способствует и наличие специальных внедорожных покрышек. Кузов электрокара также защищён наружным каркасом безопасности на случай опрокидывания. Еще один яркий акцент – громадное антикрыло.

О доработках силового агрегата никто не сообщает. Штатная силовая установка электрокара развивает 8 лошадиных сил, а максимальная скорость не превышает 45 километров в час.