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19 май 2021

Opel возродил легендарную Manta

Opel возродил легендарную Manta
Автор фото: фирма-производитель

На электрические рестомоды сейчас мода. Renault, Jaguar, Ford и многие другие  выпустили свои классические хиты в электрическом амплуа. На очереди Opel!

Помните, у Opel было такое спортивное купе Manta. Оно было крайне популярно в семидесятые годы, да и сейчас вокруг модели образовался устойчивый фан-клуб. Буквально на днях в Opel  показали Manta GSe ElektroMOD – электрическую версию Manta, которую приурочили к 50-летнему юбилею модели.

Начнем с дизайна -  облик автомобиля полностью повторяет оригинал, однако интересных современных решений здесь хватает. Так, например, вместо решетки радиатора здесь установлен дисплей! Да, настоящий экран, который отображает текстовые сообщения. Что касается техники, то здесь установлен  147-сильный электромотор с механической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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