Британское издание What Car? составило ежегодный рейтинг самых проблемных автомобилей возрастом от 4 до 15 лет. Рейтинг составлен по результатам опросов владельцев машин. Было опрошено 14 тысяч респондентов. Среди параметров оценки учитывались неисправности разных систем автомобилей. Полученные данные распределили по классам.

Самым проблемным компактным хэтчбэкм признали Opel Corsa 2006-2014 годов. Классом выше антигероем стал Opel Astra 2009-2015 года – напомним, модельный ряд Opel продается в Великобритании под брендом Vauxhall.

В среднем классе хуже всех зарекомендовали себя модификации Mercedes-Benz C-Class 2014-2021 годов с бензиновыми моторами, классом выше «отличился» Jaguar XF. Среди компактных кроссоверов первое место получил MINI Countryman 2010-2017 годов, в классе среднеразмерных кроссоверов - Range Rover Evoque 2011-2019 годов и «родственный» Land Rover Discovery Sport. Среди крупных внедорожников ненадежным оказался Land Rover Discovery 3 и 4 поколений выпуска с 2004 по 2017 год.