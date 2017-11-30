Французский концерн PSA уже в ближайшее время может предъявить претензии General Motors. Связано это с тем, что в PSA считают, что американцы ввели их в заблуждение при продаже активов компании Opel.

Связано это с тем, что в GM заверили французов, что модели Opel/Cauxhall можно будет довести до перспективных экологических требований, которые вступают в силу в 2021 году. Из заплаченных за Opel 1,3 миллиардов евро, в PSA могут потребовать вернуть 600-800 миллионов евро.

Американцы говорили, что после ужесточения требований по выбросам двуокиси углерода до 95 г/км модернизированные Opel будут превышать эту норму на 3,7 г/км. Европейские власти намерены штрафовать производителей из расчета 95 евро за каждый 1 г/км. Но теперь выяснилось, что и до этой цифры дотянуть показатели не удастся, к тому же General Motors сорвал поставки электромобилей Opel Ampera-e, так как старается полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Так что сделка по продаже Opel становится для General Motors еще более убыточной, чем казалась в начале: ведь у американцев существуют еще и пенсионные обязательства.