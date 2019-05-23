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23 май 2019

Раскрыта внешность нового Opel Corsa

Раскрыта внешность нового Opel Corsa
Автор фото: фирма-производитель

Представлены официальные фотографии нового Opel Corsa. Хэтчбек пятого поколения делит платформу с Peugeot 208 и впервые будет доступен в версии eCorsa c полностью электрической силовой установкой.

Новинка, публичная премьера которой состоится в ближайшее время, построена на платформе CMP (Common Modular Platform). Эта «тележка» разработана PSA Peugeot Citroen и использовалась для постройки Peugeot 208. Известно, что переход на новую архитектуру позволил сделать хэтчбек на 108 килограммов легче предшественника. Любопытно, что самая легкая версия новой "Корсы" будет весить меньше тонны.

Что касается силовых ситуаций, то, по предварительной информации, первым в продажу поступит электрическая eCorsa. Такая машина сможет проезжать без подзарядки до 340 километров. Следом за ней на рынок выйдут модификации с бензиновыми и дизельными двигателями.

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