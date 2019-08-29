Руководство Опеля подтвердило возвращение марки на российский рынок

Генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер в связи с перезапуском производства отметил, что в рамках PSA марка снова может вернуться на ведущие рынки мира и возлагает большие надежды на возобновление деятельности в России

Планы остаются неизменными . Топ-менеджер отметил, что в четвертом квартале текущего марка Opel будет перезапущена в России. На заводе PSA в Калуге начнут производить микроавтобус Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro, а также внедорожники Crossland X и Grandland X. С последней моделью дела обстоят любопытным образом , так как ранее предполагалось, что кроссовер Grandland X будут импортировать из Айзенаха.

«Решение General Motors об уходе марки Opel из России нас сильно поразило. В настоящее время в РФ насчитывается около 500 тысяч автомобилей Opel, марка здесь по-прежнему пользуется большой популярностью. И вообще, в России немецкому бренду существовать легче, чем французскому», — передает слова Лошеллера немецкое издание Automobilwoche.