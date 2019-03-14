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14 мар 2019

Теперь официально

Теперь официально
Автор фото: фирма-производитель

Сравнительно недавно мы говорили о скором возвращении Opel на российский рынок, тогда же был озвучен и приблизительный модельный ряд. Сейчас, после официальных заявлений, мы спешим сообщить о некоторых корректировках

Как и предполагалось изначально, на российском рынке будет доступно три модели, правда, если ранее ими являлись кроссоверы Crossland X и Grandland X, а также коммерческий фургон Combo, то теперь список выглядит таким образом: кроссовер Grandland X,  минивен Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro. О каком-либо  дальнейшем расширении модельного ряда пока речи не идет.

Интересно, что  производство автомобилей  Zafira Life и Vivaro наладят на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге. При этом кроссовер Grandland X будут импортировать из Айзенаха (Германия).  Что касается дилерской сети, то  она будет представлена как старыми дилерами Opel, так и его новыми партнерами. Названия этих компаний пока не раскрываются. В Opel заявили, что на старте их количество составит 15–20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое.

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При написании новости использовалась информация:
Opel

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