Теперь официально

Сравнительно недавно мы говорили о скором возвращении Opel на российский рынок, тогда же был озвучен и приблизительный модельный ряд. Сейчас, после официальных заявлений, мы спешим сообщить о некоторых корректировках

Как и предполагалось изначально, на российском рынке будет доступно три модели, правда, если ранее ими являлись кроссоверы Crossland X и Grandland X, а также коммерческий фургон Combo, то теперь список выглядит таким образом: кроссовер Grandland X, минивен Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro. О каком-либо дальнейшем расширении модельного ряда пока речи не идет.

Интересно, что производство автомобилей Zafira Life и Vivaro наладят на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге. При этом кроссовер Grandland X будут импортировать из Айзенаха (Германия). Что касается дилерской сети, то она будет представлена как старыми дилерами Opel, так и его новыми партнерами. Названия этих компаний пока не раскрываются. В Opel заявили, что на старте их количество составит 15–20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое.