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3 мар 2021

В Opel представили конкурента Volkswagen California

В Opel представили конкурента Volkswagen California
Автор фото: фирма-производитель

Битва произойдет не в самом популярном сегменте, вроде кроссоверов, а  на арене кемперов. Да, в Opel решились на выпуск такого автомобиля.

Как California является версией обычного микроавтобуса Transporter, так и Opel Crosscamp построили на базе обычной Zafira Life. Внешне он не отличается от своего «донора», за исключением небольшого нароста на крыше, который скрывает  палатку. Все новшества здесь скрывает салон.

Хотя, откровенно говоря, будет логичным называть это пространство  несколько иначе, например, малогабаритной квартирой.  Кухня, холодильник, две кровати – здесь есть все, пожалуй, за исключением санузла.  Собственно, в техническом плане перед нами обычный микроавтобус от Opel с двухлитровым 150-сильным дизельным двигателем под капотом и автоматом.

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За рулем

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