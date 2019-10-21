«Заряженные» модели Opel поделятся названиями с электрокарами

Суббренды высокопроизводительных моделей Opel и её британского подразделения Vauxhall вернутся на рынок в необычной роли

Глава Vauxhall Стивен Норман в беседе с Autocar сообщил, что под маркой VXR в Великобритании планируют продавать линейку модернизированных электромобилей. Топ-менеджер пояснил, что линейка VXR (Vauxhall Racing) будет включать в себя всю гамму электрокаров, от компактного хэтчбека Corsa-e до обновлённого фургона Vivaro-e.

От обычных электромобилей «подогретые» модели будут отличаться в первую очередь дизайном, однако некоторые модификации получат доработанную ходовую часть и более производительную силовую установку. Вероятно, аналогичная судьба ждёт европейское подразделение OPC (Opel Performance Center). Ожидается, что дебютной моделью «возрождённого» суббренда OPC станет более производительная электрическая Corsa-E.