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15 янв 2019

Завод GM в Санкт-Петербурге продан

Завод GM в Санкт-Петербурге продан

Процесс совершения сделки начался еще в ноябре, а сейчас она подошла к завершению, пройдя проверку Федеральной антимонопольной службы России. Интересно, что последствия сделки могут приобрести неожиданный оборот - новый владелец может начать собирать автомобили Opel

Отвечая на логичный вопрос, почему именно Opel будет собираться на этом заводе, надо присмотреться к покупателю. Дело в том, что завод приобрела фирма ООО «Юнисон Авто Рус», которая является дочерним предприятием известного белорусского завода Юнисон. В числе партнеров завода числятся GM и PSA Group. Последняя совсем недавно приобрела, уже ранее упомянутый, Opel.

Еще одним косвенным подтверждением является сам функционал петербургского завода. Дело в том, что  завод GM уже собирал автомобили Opel (на момент присутствия на российском рынке). Так что вернуться к знакомым лекалам не составит никакого труда. В особенности в ситуации, когда Opel сохранил неплохой имидж, большое количество автомобилей на вторичном рынке и сервисных центров.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, РБК

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