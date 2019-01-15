Завод GM в Санкт-Петербурге продан

Процесс совершения сделки начался еще в ноябре, а сейчас она подошла к завершению, пройдя проверку Федеральной антимонопольной службы России. Интересно, что последствия сделки могут приобрести неожиданный оборот - новый владелец может начать собирать автомобили Opel

Отвечая на логичный вопрос, почему именно Opel будет собираться на этом заводе, надо присмотреться к покупателю. Дело в том, что завод приобрела фирма ООО «Юнисон Авто Рус», которая является дочерним предприятием известного белорусского завода Юнисон. В числе партнеров завода числятся GM и PSA Group. Последняя совсем недавно приобрела, уже ранее упомянутый, Opel.

Еще одним косвенным подтверждением является сам функционал петербургского завода. Дело в том, что завод GM уже собирал автомобили Opel (на момент присутствия на российском рынке). Так что вернуться к знакомым лекалам не составит никакого труда. В особенности в ситуации, когда Opel сохранил неплохой имидж, большое количество автомобилей на вторичном рынке и сервисных центров.