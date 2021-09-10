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10 сен 2021

Российский Peugeot 2008 получил новый двигатель

Российский Peugeot 2008 получил новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Французский концерн объявил о старте продаж своего компактного кроссовера с новой силовой установкой

Речь идет о полуторалитровом трубомоторе с мощностью в 150 лошадиных сил.  В качестве трансмиссии будет использоваться 8-ступенчатый автомат. Заявленные характеристики кроссовера с данным мотором следующие: разгон до сотни занимает 8.7 секунд, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7.5 литров.

Отметим, что Peugeot 2008 c новым мотором будет предлагаться лишь в богатом оснащении. Соответственно, на машине можно будет обнаружить такие опции как шесть подушек безопасности, система распознавания дорожных знаков и контроль слепых зон и так далее.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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