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1 дек 2020

Peugeot 2008 приехал в Россию

Peugeot 2008 приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Концерн PSA объявил прием заказов на компактный кроссовер 2008 второго поколения. У нас модель предложена в трех комплектациях. «Живые» продажи начнутся с начала следующего года

Базовая версия Active будет достаточно «жирной» - 4 подушки, задние парктроники, круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном – все это будет уже на старте. В промежуточной же комплектации подушек станет уже шесть, добавится камера заднего вида, климат-контроль и прочие опции. Важно заметить, что именно с данной комплектации в машине появится система интеллектуального привода Advanced Grip Control.  Топ-версия будет, например, щеголять панорамной крышей.

Что по технике? Без откровений. На три версии есть всего два мотора. Строго говоря, он один, просто в двух степенях форсировки – 100 и 130 лошадиных сил. Трансмиссия – 6-ступенчатый автомат или аналогичный по диапазону автомат.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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