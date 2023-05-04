Представлен новый Peugeot 2008

Французский концерн, конечно же, считает модернизацию полноценным обновлением, но, все же, это тянет, максимум, на рестайлинг

Начнем с дизайна – автомобиль получил новую решетку радиатора и ДХО, которые по форме напоминают царапины, оставленные когтями хищника. В целом машина стала выглядеть более агрессивной. В салоне появилась новая 10-дюймовая панель приборов, интерфейс которой можно настраивать. Центральный экран аналогичного размера вошёл в стандартное оснащение.

Что касается силовых установок, то все ДВС остались в строю – лишь в электрической модификации появился новый 156-сильный мотор, а в 2024 году в гамме должен появиться и некий гибридный агрегат.