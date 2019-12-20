Peugeot привезет в Россию новый 2008

Компания Peugeot планирует весной 2020 г. вывести на российский рынок компактный кроссовер 2008 второго поколения

Напомним, что новый Peugeot 2008 был представлен летом 2019 года. В основу кроссовера легла модульная платформа CMA, на которой построен хэтчбек 208. Габаритная длина автомобиля составила 4300 мм, а размер колесной базы равен 2600 миллиметрам. Объем багажного отделения — 434 литра.

В Европе Peugeot 2008 доступен с тремя трехцилиндровыми 1,2-литровыми наддувными моторами, развивающими 100, 130 и 155 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». Кроме того, в линейку входит 100-сильный 1,5-литровый дизель, работающий только с механической коробкой. Наконец, у модели есть полностью электрическая версия со 136-сильным агрегатом. К сожалению, неизвестно какие именно версии доберутся до нашего рынка