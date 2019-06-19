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19 июн 2019

Peugeot представила обновленный кроссовер 2008

Peugeot представила обновленный кроссовер 2008
Автор фото: фирма-производитель

Новинка получила абсолютно новую внешность и важные изменения в технической составляющей

Говоря о внешности, стоит отметить, что автомобиль получил абсолютно новый дизайн в духе последних моделей французского автогиганта. В облике 2008 прослеживаются черты как старшего кроссовера 3008, так и флагманского 5008. Кроме того, автомобиль существенно вырос в размерах по сравнению с предшественником. Да и в целом можно сказать, что "тысячная" линейка Peugeot имеет общий стиль.

Что касается техники, то моторная гамма кросса включает в себя бензиновые турбированные силовые агрегаты объемом 1,2 литра с отдачей от 100 до 155 л.с., а также турбодизель объемом 1,5 литра на 100 или 130 л.с. Важно заметить, что теперь автомобиль имеет и электрическую версию, которая оснащается 136-сильным электромотором и высокоэффективной АКБ. Запас хода - до 300 км.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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