Французское издание «Autoactu» со ссылкой на авторитетные источники сообщает, что компания Peugeot не выставит ни одного автомобиля на грядущем Международном автосалоне во Франкфурте.

Об этом журналистам рассказал директор по связям с общественностью и маркетингу французского автопроизводителя Гийом Кузи. По его словам, руководство компании отказалось принимать участие в одном из самых значимых событий в мире автомобильной индустрии из-за того, что это не соответствует новой глобальной стратегии развития бренда.

Так, руководство Peugeot планирует в будущем, вместо того, чтобы трать огромные средства на участие в мотор-шоу наравне с другими автопроизводителями, сосредоточится на проведении собственных мероприятий для своих клиентов, в рамках которых все внимание будет сосредоточено на новинках компании, а посетители смогут там же устроить небольшой тест-драйв понравившейся модели.

Кроме того, как отмечает Кузи, вопрос о присутствии компании на следующем Парижском автосалоне все еще обсуждается. С одной стороны, участие в столь крупном мероприятии может не оправдать вложенных средств, а с другой – автосалон проводится на родном и, следовательно, наиболее значимом для автопроизводителя рынке.

Напомним, что Peugeot, отказываясь от участия в крупном автосалоне, не стала каким-то исключением. Подобные решения принимают руководство многих автопроизводителей по сходим соображениям. Так, уже прошедшую автомобильную выставку в Париже пропустили такие крупные игроки, как Ford, Volvo, Aston Martin, Rolls-Royce и Lamborghini и Volkswagen. Стоит отметить, что последний в этом году даже не стал проводить традиционную «Ночь премьер», поскольку в нынешнем положении весь концерн VW AG старается сэкономить практически на всем, чтобы хоть как-то компенсировать финансовые потери, связанные с «дизельгейтом».