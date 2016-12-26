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26 дек 2016

Peugeot не приедет на франкфуртский автосалон

Peugeot не приедет на франкфуртский автосалон
Автор фото: фликр.ком

Французское издание «Autoactu» со ссылкой на авторитетные источники сообщает, что компания Peugeot не выставит ни одного автомобиля на грядущем Международном автосалоне во Франкфурте.

Об этом журналистам рассказал директор по связям с общественностью и маркетингу французского автопроизводителя Гийом Кузи. По его словам, руководство компании отказалось принимать участие в одном из самых значимых событий в мире автомобильной индустрии из-за того, что это не соответствует новой глобальной стратегии развития бренда.

Так, руководство Peugeot планирует в будущем, вместо того, чтобы трать огромные средства на участие в мотор-шоу наравне с другими автопроизводителями, сосредоточится на проведении собственных мероприятий для своих клиентов, в рамках которых все внимание будет сосредоточено на новинках компании, а посетители смогут там же устроить небольшой тест-драйв понравившейся модели.

Кроме того, как отмечает Кузи, вопрос о присутствии компании на следующем Парижском автосалоне все еще обсуждается. С одной стороны, участие в столь крупном мероприятии может не оправдать вложенных средств, а с другой – автосалон проводится на родном и, следовательно, наиболее значимом для автопроизводителя рынке.

Напомним, что Peugeot, отказываясь от участия в крупном автосалоне, не стала каким-то исключением. Подобные решения принимают руководство многих автопроизводителей по сходим соображениям. Так, уже прошедшую автомобильную выставку в Париже пропустили такие крупные игроки, как Ford, Volvo, Aston Martin, Rolls-Royce и Lamborghini и Volkswagen. Стоит отметить, что последний в этом году даже не стал проводить традиционную «Ночь премьер», поскольку в нынешнем положении весь концерн VW AG старается сэкономить практически на всем, чтобы хоть как-то компенсировать финансовые потери, связанные с «дизельгейтом».

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При написании новости использовалась информация:
Autoactu, Информинг, Колеса.ру, Коммерсантъ

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