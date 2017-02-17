Пресс-служба французской компании Peugeot анонсировала появление в нашей стране новой модификации своего легкого коммерческого фургона Boxer.

Так, на российском рынке в ближайшее время появится более выносливая модификация фургона Boxer с увеличенной грузоподъемностью. При полной массе автомобиля в 4 тонны он будет способен перевезти груз, масса которого составляет 1,9 тонны, при этом максимально допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 2,1 тысяч кг, а на заднюю – 2,4 тысячи кг. Как утверждают в компании, по этому показателю фургон Boxer является одним из лучших представителей своего сегмента.

Стоит отметить, что увеличение максимальной грузоподъемности повлекло за собой еще ряд необходимых изменений. В частности, французским инженерам пришлось усилить подвеску автомобиля, переработать тормозную систему, а также адаптировать к повышенным нагрузкам на управляемую ось систему рулевого управления.

В список стандартного оборудования новой версии Peugeot Boxer вошли: хронотахограф для осуществления международных перевозок, антипробуксовочная система (ASR), ассистент при старте на склоне Hill Assist, а также система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), которая работает в паре с системой оптимизации ее работы в зависимости от загрузки.

Стоимость новой модификации французского фургона, к сожалению, пока не объявлена.