В Peugeot собираются захватить рынок пикапов

Peugeot выводит на рынок среднеразмерный рамный пикап, который будет продаваться под именем Landtrack

Стоит отметить, что это вполне самостоятельная модель, а не перелицованная копия какого-нибудь грузовчика. Отметим, что пикап получился достаточно крупным— 5,39 метров. Грузоподъемность автомобиля – около тонны. Уже заявлено, что Landtrack удивит самым большим кузовом среди моделей-одноклассников. С одинарной кабиной платформа вмещает три европоддона, а с двойной — два.

Гамма моторов состоит из двух двигателей: это дизель объёмом 1,9 литра (150 л.с. и 350 Н•м), а также бензиновый 2,4-литровый турбомотор (210 л.с. и 320 Н•м). С любым из моторов можно заказать механическую коробку Getrag, а за доплату доступен 6-диапазонный автомат марки Punch. Привод передний либо полный. Во втором случае машине полагается понижающая передача, а также блокировка дифференциала заднего моста.