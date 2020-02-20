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20 фев 2020

В Peugeot собираются захватить рынок пикапов

В Peugeot собираются захватить рынок пикапов
Автор фото: фирма-производитель

Peugeot выводит на рынок среднеразмерный рамный пикап, который будет продаваться под именем Landtrack

Стоит отметить, что это вполне самостоятельная модель, а не перелицованная копия какого-нибудь грузовчика.  Отметим,  что пикап получился достаточно крупным— 5,39 метров.  Грузоподъемность автомобиля – около тонны.  Уже заявлено, что Landtrack удивит самым большим кузовом среди моделей-одноклассников. С одинарной кабиной платформа вмещает три европоддона, а с двойной — два.

Гамма моторов состоит из двух двигателей: это дизель объёмом 1,9 литра (150 л.с. и 350 Н•м), а также бензиновый 2,4-литровый турбомотор (210 л.с. и 320 Н•м). С любым из моторов можно заказать механическую коробку Getrag, а за доплату доступен 6-диапазонный автомат марки Punch. Привод  передний либо полный. Во втором случае машине полагается понижающая передача, а также блокировка дифференциала заднего моста.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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