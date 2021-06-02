В Россию приедет новый Peugeot 2008

Новенький французский кроссовер, который только-только приехал к нам в Россию, уже получил обновление в виде нового двигателя.

Речь идет о турбированном 150-сильном моторе 1.2, который будет оснащаться 8-ступенчатым автоматом. Интересно, что в Европе этот двигатель развивает почти 160 лошадиных сил. Логично предположить, что мотор специально дефорсировали для более выгодного налогового обложения.

В данный момент кроссовер предлагается с аналогичным по объему мотору, который, однако, обладает меньшей мощностью – около ста лошадиных сил. Есть и вариант с более высокой степенью форсировки – на 130 лошадиных сил. Трансмиссии - 8-ступенчатый автомат и 6-ступенчатая механика.