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17 ноя 2021

Представлен спортивный Porsche 718 Cayman

Представлен спортивный Porsche 718 Cayman
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche полностью рассекретила экстремальную модификацию купе 718 Cayman — она именуется GT4 RS Clubsport

Доработок у данного спорткара  очень много! Возьмем, к примеру, шасси и подвеску – на автомобиль установили новые амортизаторы с изменяемой степенью жесткости.  Также на новенький Porsche поставили регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости. Что касается двигателя, то здесь работает четырехлитровый шестицилиндровый мотор, который позаимствовали у модели 911 GT3 Cup. Мощность силовой установки – ровно пятьсот лошадиных сил.

Теперь поговорим про кузов – многие панели здесь выполнены из специальных композитов ради облегчения веса машины. Разумеется, у нас здесь наличествует и превосходный обвес, куда входят развитое антикрыло, передний сплиттер и боковые молдинги. Салон же оборудован в соответствии с европейскими гоночными регламентами - каркас безопасности, гоночный «ковш» Recaro, шеститочечные ремни, система пожаротушения - все это установлено в GT4 RS Clubsport.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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