Представлен спортивный Porsche 718 Cayman

Компания Porsche полностью рассекретила экстремальную модификацию купе 718 Cayman — она именуется GT4 RS Clubsport

Доработок у данного спорткара очень много! Возьмем, к примеру, шасси и подвеску – на автомобиль установили новые амортизаторы с изменяемой степенью жесткости. Также на новенький Porsche поставили регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости. Что касается двигателя, то здесь работает четырехлитровый шестицилиндровый мотор, который позаимствовали у модели 911 GT3 Cup. Мощность силовой установки – ровно пятьсот лошадиных сил.

Теперь поговорим про кузов – многие панели здесь выполнены из специальных композитов ради облегчения веса машины. Разумеется, у нас здесь наличествует и превосходный обвес, куда входят развитое антикрыло, передний сплиттер и боковые молдинги. Салон же оборудован в соответствии с европейскими гоночными регламентами - каркас безопасности, гоночный «ковш» Recaro, шеститочечные ремни, система пожаротушения - все это установлено в GT4 RS Clubsport.