Электрический Porsche 718 Cayman впервые замечен на тестах

Компания Porsche продолжает разработку электрической версии спорткара 718 Cayman, и недавно прототип впервые был замечен на тестах. До этого в объективы шпионских камер попадали только версии Boxster, но теперь появилась возможность рассмотреть и купе

Судя по шпионским снимкам, электрический Cayman сохранил знакомый силуэт бензиновой модели, но получил ряд отличий. Спереди можно заметить бампера с вертикальными вставками, которые служат активными аэродинамическими элементами (похожие есть у гибридного 911 GTS). Задние фары растянулись по всей ширине кузова, а посередине, вероятно, есть светящаяся надпись Porsche.

Ранее компания планировала представить 718 Cayman EV в 2025 году и вывести на рынок в 2026 году. Однако, по некоторым данным, инженеры Porsche сталкиваются с трудностями в адаптации электрической платформы, чтобы сохранить динамику и управляемость как у бензиновой модели. Поэтому электрический Cayman на рынке появится не раньше 2027 года.