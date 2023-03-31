Porsche снимает с производства модель 718

Компания Porsche сократит количество моделей, входящих в семейство 718, за счёт нескольких версий купе Cayman — их снимут с производства

«Под нож» попали три модификации - 718 Cayman T, Cayman GT4 и 718 Spyder. Причиной сокращения семейства издание считает активную подготовку Porsche к выпуску электрических версий компактных спорткаров. Они должны появиться уже в 2025 году и «перетянут» на себя часть аудитории нынешних Cayman и Boxster.

Впрочем, некоторые модификации нынешних Cayman остаются в строю – в частности речь идет о самой «экстремальной» версии GT4 RS, где четырехлитровый мотор развивает 500 лошадиных сил. Динамика у такого автомобиля достойная – до сотни спорткар разгоняется за три с половиной секунды.