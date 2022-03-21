Семейство Porsche 718 лишится ДВС

О том, что модели 718 Cayman и 718 Boxter переведут на электрическую тягу, говорят уже довольно давно. Однако, официальных заявлений не было до сегодняшнего дня

Председатель правления компании Оливер Блюме сообщил, что электрический 718 выйдет в середине этого десятилетия, причем топливного аналога у него в принципе не будет. К сожалению, никаких технических подробностей г-н Блюме не привел.

Впрочем, у нас есть целая россыпь слухов, согласно которой будущие электрокары будут доступны в кузовах родстер и купе. Основой для них послужит укороченная версия платформы PPE, разработанной совместно с Audi, в том числе – для нового «Макана». Мощность двигателей неизвестна, однако, мы знаем, что силовые установки будут двухмоторными.

Любопытный факт – в Porsche желают, чтобы к 2025 году половина всех его продаж приходилась на электрифицированные модели, а к 2030-му доля стопроцентных электромобилей должна превысить 80%.