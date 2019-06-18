Представлен новый спорткар Porsche

Компания Porsche представила новую модификацию компактного купе 718 Cayman — исполнение GT4, главная особенность которого заключается в новой силовой установке

В игру новый Cayman GT4 вступает с оппозитным шестицилиндровым двигателем. Он вырос в объеме с 3,8 до 4,0 л и выдает 420 л.с. против прежних 385 "лошадей". Любопытно, что крутящий момент остался прежним (420 Нм), однако его пик сместился в зону более высоких оборотов (с 4750-6000 до 5000-6800 оборотов в минуту). Что касается скоростных показателей, то динамика разгона Porsche 718 Cayman GT4 не изменилась — 4,4 секунды с 0 до 100 км/ч. Зато максимальная скорость возросла с 295 до 304 км/ч. К слову, мотор сочетается исключительно с механической коробкой передач.

Любопытно, что изменения нового Porsche не ограничиваются одним лишь мотором. Инженеры марки поработали над аэродинамикой спорткара и переняли некоторые идеи у гоночного автомобиля GT4 Clubsport. В итоге 718 Cayman GT4 получил крупное фиксированное заднее антикрыло и диффузор, которые увеличивают прижимную силу на 50% в сравнении с базовой моделью.