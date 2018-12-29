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29 дек 2018

Импортируемые автомобили получат Электронные ПТС

Импортируемые автомобили получат Электронные ПТС

Ранее электронные паспорта транспортных средств могли быть оформлены только на выпущенные на территории РФ автомобили. Пионером среди импортируемых автомобилей стал Porsche Cayenne

Первым импортным автомобилем с электронным паспортом транспортного средства стал спортивный внедорожник Porsche Cayenne Turbo. Компания «Порше Руссланд» оказалась первой среди автомобильных импортеров, которая решилась оформить ЭПТС на ввезённый в РФ автомобиль, прошла с ним требуемые таможенные процедуры и завершила процесс регистрацией в ГИБДД. Отметим, что в середине декабря  первые электронные ПТС получили автомобили российского производства.  Речь идет о седанах Mazda 6 и кроссоверах CX-9, которые собираются во Владивостоке.

Что касается самого процесса оформления электронных паспортов, то на данный момент документы могут оформляться выборочно, как в бумажном, так и в электронном виде.  Однако, с первого ноября следующего года, все производители должны в обязательном порядке перейти на оформление электронных ПТС. Для обычных покупателей процесс регистрации в ГИБДД останется прежним, а номер электронного ПТС будет указан в договоре купли-продажи. Сейчас владельцы автомобилей ездят в подразделение ГИБДД самостоятельно, а с августа 2019 года процессом оформления будут заниматься дилеры.

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Колёса, 110km

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