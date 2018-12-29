Импортируемые автомобили получат Электронные ПТС

Ранее электронные паспорта транспортных средств могли быть оформлены только на выпущенные на территории РФ автомобили. Пионером среди импортируемых автомобилей стал Porsche Cayenne

Первым импортным автомобилем с электронным паспортом транспортного средства стал спортивный внедорожник Porsche Cayenne Turbo. Компания «Порше Руссланд» оказалась первой среди автомобильных импортеров, которая решилась оформить ЭПТС на ввезённый в РФ автомобиль, прошла с ним требуемые таможенные процедуры и завершила процесс регистрацией в ГИБДД. Отметим, что в середине декабря первые электронные ПТС получили автомобили российского производства. Речь идет о седанах Mazda 6 и кроссоверах CX-9, которые собираются во Владивостоке.

Что касается самого процесса оформления электронных паспортов, то на данный момент документы могут оформляться выборочно, как в бумажном, так и в электронном виде. Однако, с первого ноября следующего года, все производители должны в обязательном порядке перейти на оформление электронных ПТС. Для обычных покупателей процесс регистрации в ГИБДД останется прежним, а номер электронного ПТС будет указан в договоре купли-продажи. Сейчас владельцы автомобилей ездят в подразделение ГИБДД самостоятельно, а с августа 2019 года процессом оформления будут заниматься дилеры.