Porsche представила электрический Cayenne мощностью 1156 л.с.

Компания Porsche представила электрический Cayenne, который будет продавать параллельно с бензиновым Cayenne. Новинка предложена в двух версиях: стандартной Electric и самой мощной Turbo Electric

По дизайну и габаритам электрическая модификация практически не отличается от своего бензинового собрата. Однако инженеры добавили активные заслонки на воздухозаборниках и подвижный спойлер. Это позволило улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,25. Внутри установлено несколько цифровых экранов, включая два тачскрина мультимедийной системы, отдельный сенсорный блок управления системами автомобиля и виртуальная приборная панель. Вдобавок в оснащение входит проекционный дисплей на лобовое стекло.

Стандартная версия получила электрическую силовую установку мощностью 442 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 4,8 с. Флагманская модификация Cayenne Turbo Electric развивает 1156 л.с. и 1500 Нм крутящего момента, что позволяет достигать первой «сотни» за 2,5 секунды.

Обе версии оснащены батареей на 113 кВт·ч, поддерживающей зарядку мощностью до 400 кВт, что позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 16 минут. Запас хода у Turbo Electric достигает 623 км по циклу WLTP, а у младшей версии – 642 км.

