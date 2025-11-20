Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2025

Porsche представила электрический Cayenne мощностью 1156 л.с.

Porsche представила электрический Cayenne мощностью 1156 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила электрический Cayenne, который будет продавать параллельно с бензиновым Cayenne. Новинка предложена в двух версиях: стандартной Electric и самой мощной Turbo Electric

По дизайну и габаритам электрическая модификация практически не отличается от своего бензинового собрата. Однако инженеры добавили активные заслонки на воздухозаборниках и подвижный спойлер. Это позволило улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,25. Внутри установлено несколько цифровых экранов, включая два тачскрина мультимедийной системы, отдельный сенсорный блок управления системами автомобиля и виртуальная приборная панель. Вдобавок в оснащение входит проекционный дисплей на лобовое стекло.

Стандартная версия получила электрическую силовую установку мощностью 442 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 4,8 с. Флагманская модификация Cayenne Turbo Electric развивает 1156 л.с. и 1500 Нм крутящего момента, что позволяет достигать первой «сотни» за 2,5 секунды.

Обе версии оснащены батареей на 113 кВт·ч, поддерживающей зарядку мощностью до 400 кВт, что позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 16 минут. Запас хода у Turbo Electric достигает 623 км по циклу WLTP, а у младшей версии – 642 км.
 

При написании новости использовалась информация:
Porsche

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электрический Porsche Cayenne: 1073 л.с., 600 км запаса хода и три экрана в салоне

01 октября 2025
Porsche Cayenne Turbo GT

Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

08 октября 2024
Porsche Cayenne (2024)

Представлен обновленный Porsche Cayenne

18 апреля 2023

Porsche показал интерьер нового Cayenne

30 марта 2023

Porsche Cayenne признан классическим автомобилем.

10 декабря 2021
Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid 2020

Porsche Cayenne превратился в сверхмощный гибрид

13 августа 2019

 Новости Porsche Cayenne

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 8 2