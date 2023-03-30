Porsche показал интерьер нового Cayenne

Компания Porsche рассказала об изменениях, которые произойдут в салоне кроссовера Cayenne после рестайлинга. Сама архитектура не изменится, но новшества будут – в основном они коснутся мультимедийной части

Похоже, что немецкая марка решила тоже принять участие в гонках экранов – теперь на центральной консоли их будет целых три! Один, разумеется, это цифровая приборная панель. Второй – экран мультимедийной системы, а третий – тоже для мультимедийки, но расположен он прямо перед лицом переднего пассажира.

Собственно, пассажир сможет управлять навигационной системой или музыкальным проигрывателем, а также смотреть видео во время движения.