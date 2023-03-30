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30 мар 2023

Porsche показал интерьер нового Cayenne

Porsche показал интерьер нового Cayenne
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche рассказала об изменениях, которые произойдут в салоне кроссовера Cayenne после рестайлинга. Сама архитектура не изменится, но новшества будут – в основном они коснутся мультимедийной части

Похоже, что немецкая марка решила тоже принять участие в гонках экранов – теперь  на центральной консоли их будет целых три!  Один, разумеется, это цифровая приборная панель. Второй – экран мультимедийной системы, а третий – тоже для мультимедийки, но расположен он прямо перед лицом переднего пассажира.

Собственно, пассажир сможет управлять навигационной системой или музыкальным проигрывателем, а также смотреть видео во время движения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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