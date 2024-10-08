Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

Марк Цукерберг поделился изображениями недавно приобретенного для своей жены Porsche Cayenne Turbo GT. Примечательно, что автомобиль был специально переделан в минивэн тюнинг-ателье West Coast Customs.

Это один из самых необычных примеров тюнинга автомобилей за последнее время. Инженерам West Coast Customs потребовалось два экземпляра моделей Cayenne и немало усилий, чтобы не только удлинить автомобиль, но и оснастить его электрическими раздвижными задними дверьми. Благодаря этому, Cayenne получил три ряда сидений, что изначально и являлось главной целью задумки Цукерберга.

К сожалению, подробной информации по габаритам и другим техническим изменениям нет. Напомним, что версия Turbo GT оснащается 4,0-литровым турбированным V8 мощностью 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до “сотни” - 3,3 с. Но вероятно, что минивэну Turbo GT необходимо больше времени, чтобы набрать первую “сотню”.