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8 окт 2024

Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

Марк Цукерберг поделился изображениями недавно приобретенного для своей жены Porsche Cayenne Turbo GT. Примечательно, что автомобиль был специально переделан в минивэн тюнинг-ателье West Coast Customs.

Это один из самых необычных примеров тюнинга автомобилей за последнее время. Инженерам West Coast Customs потребовалось два экземпляра моделей Cayenne и немало усилий, чтобы не только удлинить автомобиль, но и оснастить его электрическими раздвижными задними дверьми. Благодаря этому, Cayenne получил три ряда сидений, что изначально и являлось главной целью задумки Цукерберга.

К сожалению, подробной информации по габаритам и другим техническим изменениям нет. Напомним, что версия Turbo GT оснащается 4,0-литровым турбированным V8 мощностью 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до “сотни” - 3,3 с. Но вероятно, что минивэну Turbo GT необходимо больше времени, чтобы набрать первую “сотню”.

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