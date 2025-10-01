Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2025

Электрический Porsche Cayenne: 1073 л.с., 600 км запаса хода и три экрана в салоне

Автор фото: фирма-производитель

Porsche раскрыл первые подробности о будущем Cayenne Electric, премьера которого состоится в ближайшие месяцы.

Судя по имеющимся изображениям, внутри имеется 14,25-дюймовая «приборка», 14,9-дюймовый экран для пассажира и изогнутый 12,25-дюймовый OLED Flow Display, объединяющий дисплеи климат-контроля и мультимедиа. Визуально центральный тачскрин напоминает «гигантский раскладной телефон». В самых дорогих версиях имеются подогреваемые подлокотники и панорамная крыша, разделенная на девять сегментов с изменяемой прозрачностью.

Кроме этого, топ-модификация получит электрическую силовую установку мощностью 1073 л.с. и 1500 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч — менее 3 секунд. Запас хода составляет 600 км (WLTP), а зарядка от 10 до 80% занимает около 15 минут. В оснащение числится пневмоподвеска, задние управляемые колеса, система Active Ride, а для флагманской версии предусмотрены керамические тормоза и крупные колесные диски диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

