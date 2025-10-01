Электрический Porsche Cayenne: 1073 л.с., 600 км запаса хода и три экрана в салоне

Porsche раскрыл первые подробности о будущем Cayenne Electric, премьера которого состоится в ближайшие месяцы.

Судя по имеющимся изображениям, внутри имеется 14,25-дюймовая «приборка», 14,9-дюймовый экран для пассажира и изогнутый 12,25-дюймовый OLED Flow Display, объединяющий дисплеи климат-контроля и мультимедиа. Визуально центральный тачскрин напоминает «гигантский раскладной телефон». В самых дорогих версиях имеются подогреваемые подлокотники и панорамная крыша, разделенная на девять сегментов с изменяемой прозрачностью.

Кроме этого, топ-модификация получит электрическую силовую установку мощностью 1073 л.с. и 1500 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч — менее 3 секунд. Запас хода составляет 600 км (WLTP), а зарядка от 10 до 80% занимает около 15 минут. В оснащение числится пневмоподвеска, задние управляемые колеса, система Active Ride, а для флагманской версии предусмотрены керамические тормоза и крупные колесные диски диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.