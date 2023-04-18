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18 апр 2023

Представлен обновленный Porsche Cayenne

Представлен обновленный Porsche Cayenne
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche обнародовала детали рестайлинга флагманского кроссовера Cayenne. Модернизация получилась масштабной

Начнем с дизайна. На первый взгляд можно сказать, что машина практически не изменилась, но если присмотреться, то можно заметить новые бампера, крылья, капот. Фактически, производитель полностью переработал переднюю часть кроссовера. Сзади же появились новые фонари, также была расширена палитра цветов. Интерьер полностью переработан: к примеру, кроссовер получил новую центральную консоль, селектор коробки передач перенесён на переднюю панель. Опционально доступен третий дисплей диагональю 10,9 дюйма, который встраивают перед передним пассажиром.

Моторную гамму кроссовера для Европы составили из трёх двигателей. Базовая версия получит модернизированный трёхлитровый V6 на 353 лошадиных сил, а  вот версия „S“ уже получила в свое распоряжение 470-сильный мотор V8. В версии GT мотор V8 развивает более шестисот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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