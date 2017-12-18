Компания Porsche рассказала о своих планах по развитию на российском рынке в ближайшее будущее. Самое главное и ожидаемое событие, старт продаж нового Porsche Cayenne. Цены и прием заказов будут объявлены 15 января следующего года, а вот первые «живые» автомобили поступят к клиентам лишь в мае месяце.

В начале дилеры будут принимать заказы исключительно на бензиновые варианты внедорожника. Летом должны появиться его гибридные версии, включая Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid с силовой установкой более 600 л.с. А вот дизельные версии по-прежнему под вопросом. Из-за очередного витка Дизельгейта, на этот раз с турбодизелями, которые ставились на VW Touareg, Audi Q7 и Porsche Cayenne в немецкой компании решили повременить.

В принципе, нам эти экологические страшилки не должны были помешать: у нас все равно продавалась машина с пониженным экологическим классом. Но продажи дизельных Porsche Cayenne исчезающее малы и, естественно, никто специально для России их делать не собирается.

А еще Porsche хочет быть представленным в московском сервисе каршеринга (краткосрочной аренде автомобиля без водителя). Нет, конечно же, речь не идет о каких-либо 6-8 руб. за минуту (столько стоят самые дешевые варианты с Hyundai Solaris или Kia Rio). Машины будут предоставляться в аренду минимум два часа, будет доступен клиентам с очень высоким рейтингом (он зависит от частоты использования сервиса) и уж точно недешевым. В Европе каршеринговые Porsche стоят минимум 200 евро в час.