Porsche Cayenne признан классическим автомобилем.

Почетное звание ретро-кара будет принадлежать лишь первому поколению кроссоверов, зато у владельцев появятся интересные привилегии.

Модель Cayenne является знаковой для концерна Porsche и дело даже не в том, что это первый кроссовер марки. Просто его появление помогло фирме выйти из серьезного финансового кризиса. Боле того, продажи SUV стали настолько успешными, что у Porsche появилась серьезная подушка денежных средств, которые были направлены на развитие новых линеек спорткаров вроде 918 Spyder.

Что касается статуса классики, то речь идет про официальную программу завода под названием «Porsche Сlassic», она подразумевает возможность обращения владельцев старых моделей Porsche на предприятие в Штутгарте ради прохождение комплекса полной реставрации. Спешим огорчить любителей купить «Кайен» за четыреста тысяч рублей – реставрация будет стоить денег, причем не самых малых. Точные цифры не озвучиваются, но в компании говорят, что стоимость такого ремонта может превысить актуальную стоимость самого автомобиля.