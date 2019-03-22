Porsche представил новый внедорожник Cayenne Coupe

В Штутгарте состоялась мировая премьера новинки от Porsche — модели Cayenne Coupe. Кроссовер выполнен в форм-факторе четырехдверного купе, как BMW X6, Mercedes GLE Coupe, Audi Q8 и Lamborghini Urus

Что касается внешнего вида, то от обычного Cayenne автомобиль отличается углом наклона крыши и видоизмененной задней частью. Во всех версиях Cayenne Coupe установлен спойлер на крыше. Этот элемент является частью системы активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics. На скорости выше 90 км/ч он выдвигается на 135 мм и повышает прижимную силу на задней оси.

Технически Cayenne Coupe идентичен обычному Cayenne. На первом этапе продаж линейка Cayenne Coupe будет представлена двумя моделями: стандартной и Turbo. Первая получила трехлитровый шестицилиндровый мотор мощностью в 340 лошадиных сил. Cayenne Turbo Coupe получил четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 550 лошадиных сил.