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22 мар 2019

Porsche представил новый внедорожник Cayenne Coupe

Porsche представил новый внедорожник Cayenne Coupe
Автор фото: фирма-производитель

В Штутгарте состоялась мировая премьера новинки от Porsche — модели Cayenne Coupe. Кроссовер выполнен в форм-факторе четырехдверного купе, как BMW X6, Mercedes GLE Coupe, Audi Q8 и Lamborghini Urus

Что касается внешнего вида, то от обычного Cayenne автомобиль отличается углом наклона крыши и видоизмененной задней частью. Во всех версиях Cayenne Coupe установлен спойлер на крыше. Этот элемент является частью системы активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics. На скорости выше 90 км/ч он выдвигается на 135 мм и повышает прижимную силу на задней оси.

Технически Cayenne Coupe идентичен обычному Cayenne. На первом этапе продаж линейка Cayenne Coupe будет представлена двумя моделями: стандартной и Turbo. Первая получила трехлитровый шестицилиндровый мотор мощностью в 340 лошадиных сил. Cayenne Turbo Coupe получил четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 550 лошадиных сил.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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