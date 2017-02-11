Немецкая компания Porsche готовится представить в рамках грядущего Международного автосалона во Франкфурте новое поколение кроссовера Cayenne.

Немецкий автопроизводитель приступил к завершающей фазе разработки третьего поколения кроссовера Cayenne. В настоящее время автомобиль проходит дорожные тесты в зимних условиях, где он и был пойман в прицел объектива без камуфляжа. И судя по опубликованным снимкам, после смены поколения дизайн автомобиля не претерпит каких-либо радикальных изменений. Наиболее значимым новшеством во внешности станет активный спойлер, который будет изменять свое положение в зависимости от текущей скорости.

В основу нового поколения кроссовера ляжет глобальная платформа немецкого концерна VW AG – MLB Evo, на которой построены многие автомобили Audi и Volkswagen. Как утверждают в компании, благодаря использованию этой архитектуры, полную массу нового Porsche Cayenne удалось сократить на 100 кг.

Динамические характеристики кроссовера пока не разглашаются, однако ранее официальные представители Porsche заявили, что новый кроссовер будет претендовать на звание самой быстрой модели в своем сегменте. Как утверждает глава отдела исследований и разработок немецкого автопроизводителя Вольфганг Хатц, основным конкурентом новинки станет Bentley Bentayga.

По предварительной информации, под капотом новой генерации Porsche Cayenne будет установлен турбированный бензиновый V8, который сможет обеспечить автомобилю максимальную скорость в 300 км/ч. Кроме того, в моторной гамме ожидается появление гибридного двигателя, который будет включать трехлитровый V6.

Как уже было сказано, «вживую» новинка будет представлена в рамках грядущего моторшоу во Франкфурте, который состоится осенью текущего года.