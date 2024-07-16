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16 июл 2024

Новая модификация Porsche Panamera установила рекорд Нюрбургринга

Новая модификация Porsche Panamera установила рекорд Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche поделилась своими результатами работы над новой модификацией Panamera, побив рекорд Нюрбургринга. Автомобиль смог пройти трассу за 7 минут и 24,17 секунды, что на 5,6 секунды быстрее, чем предыдущая самая мощная версия Panamera

В итоге, Panamera смогла забрать первое место у Mercedes-AMG GT 63 S, который в свою очередь, преодолел Северную петлю за 7 минут 27,8 секунды. Напомним, что несколько лет назад именно AMG GT 63 S смог пройти круг Нюрбургринга быстрее Turbo S.

Пока информации об этой модификации Porsche Panamera мало. Известно, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой в составе с V8. Его мощность в паре с электромоторами может превышать 700 л.с., если сравнивать с предыдущей версией Turbo S E-Hybrid.

При написании новости использовалась информация:
Caranddriver

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