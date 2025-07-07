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7 июл 2025

Porsche представил юбилейный 911 Carrera T Club Coupe для членов американского клуба марки

Porsche представил юбилейный 911 Carrera T Club Coupe для членов американского клуба марки
Автор фото: фирма-производитель

К 70-летию Американского клуба Porsche (PCA) компания выпустила ограниченную серию модели 911 Carrera T Club Coupe. Это уже третье совместное юбилейное издание бренда и крупнейшего автомобильного клуба Porsche. Ранее выходили 911 Carrera S Club Coupe в 2006 году (к 50-летию PCA) и 911 Carrera GTS Club Coupe в 2016 году (к 60-летию)

Новая модель дебютировала на ежегодном собрании PCA, которое в этом году прошло в Оклахома-Сити. В отличие от предыдущих версий, 911 Carrera T Club Coupe основан на самой “легкой” версии актуального поколения 911 Carrera T с механической коробкой передач. Всего будет выпущено 70 экземпляров. Первый экземпляр пополнит коллекцию музея Porsche, второй будет разыгран среди членов клуба PCA, а остальные поступят в продажу исключительно для зарегистрированных участников клуба. В комплект с машиной предлагают эксклюзивные часы от Porsche Design, выполненные в стилистике модели.

Внешне модель выделяется новым эксклюзивным цветом кузова Sholar Blue (отсылка к оттенку Club Blau юбилейной версии 2016 года). Автомобиль также получил бампер в стиле Sport Design с красными акцентами и легкосплавные диски RS Spyder Design (20 дюймов спереди и 21 сзади) с новым дизайном. На некоторых элементах кузова можно заметить надписи "Club Coupe" а на заднем стекле установлен памятный шильдик.

Салон оформлен в цветах флага США. Особое внимание привлекает клетчатый рисунок на сиденьях. На центральной консоли расположился юбилейный логотип, а на порогах нанесено название Porsche Club of America. Кроме того, в дверях установлены проекционные светильники, которые при открытии проектируют логотип клуба на асфальт.

С технической точки зрения изменений нет. Автомобиль оснащен стандартным для Carrera T 3,0-литровым мотором с двойным турбонаддувом. Мощность – 388 л.с. Коробка – 6-ступенчатая “механика”. Также автомобиль имеет спортивную адаптивную подвеску, выхлопную систему с активными заслонками и подруливающую заднюю ось.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

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