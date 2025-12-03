Porsche объяснила, почему 911 никогда не станет подзаряжаемым гибридом

Руководство бренда заявило, что установка полноценной PHEV-системы потребовала бы полной смены архитектуры и габаритов модели. Вице-президент по моделям 911 и 718 Франк Мозер подчеркнул, что дизайн и пропорции кузова купе 911 останутся неизменными

В частности, сообщается, что для PHEV-версии потребовалась более крупная батарея, мощный зарядный модуль и дополнительная электроника. Данное оборудование невозможно установить в модель, не изменяя геометрию кузова и вес автомобиля. В связи с этим компания приняла решение выпустить мягкогибридную модификацию в качестве альтернативы.

Актуальный гибридный 911 оснащен 400-вольтовой батареей, которая по размерам сопоставима со стандартным 12-вольтовым аккумулятором. Она устанавливается на то же место в передней части машины и не требует изменений в архитектуре. Но и при этом Мозер сообщает, что данное решение было сложным с инженерной точки зрения.

Porsche не исключает появления подключаемого гибрида в будущем, но только если аккумуляторы станут значительно компактнее и энергоэффективнее.

